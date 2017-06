The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Comienza la obra del puente de San Jorge El puente quedará cerrado al tráfico desde el lunes - El Gobierno justicia el inicio en el cumplimiento de un contrato tramitado antes de que Fomento comunicase el alcance real del puente de Fernando Reig miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/06/2017) Han comenzado las obras de rehabilitación del puente de San Jorge, que a partir del lunes quedará cortado al tráfico. La demolición de la protección de piedra ha sido desde esta mañana la primera operación de la empresa que va a trabajar en el puente hasta finales de agosto. El proyecto, aparte de ampliar aceras y establecer dos carriles, busca reforzar la estructura del tablero. El proyecto, valorado en 280.000 euros, obligará a cortar el puente durante más de dos meses. El concejal de Obras, Jordi Martínez, ha explicado que el puente estará abierto a los peatones. Frente a las críticas sobre la inoportunidad de iniciar los trabajos en un momento de problemas de tráfico por el cierre del puente de Fernando Reig y un carril de La Beniata, el concejal ha expuesto que el Ayuntamiento no puede incumplir un contrato que comenzó a gestionarse en septiembre del año pasado, cuando el Gobierno no sabía que el puente de Fernando Reig podría estar más de un año cerrado. Martínez critica que Fomento no fuese diligente e informase con antelación sobre la situación del puente. “Fue en enero cuando comunicó que la obra del Fernando Reig obligaría a cerrarlo un año largo”, ha subrayado. El regidor ha añadido que la empresa que va a rehabilitar el puente de San Jorge debía haber comenzado en febrero. “Ha permitido que podamos acoplarla la obra a los meses de verano. No podíamos prolongar más el inicio”, ha añadido.