Comienza el peregrinaje a la tumba de Camilo Sesto Numerosos visitantes se interesan por el lugar de descanso provisional del artista en el Cementerio de Alcoy martes, 29 de octubre de 2019 El Cementerio de San Antonio Abad de Alcoy es estos días, como el resto de camposantos, un ir y venir de visitantes que acuden para acondicionar los nichos sus familiares o amigos y rendirles afecto de cara a la festividad del 1 de noviembre. Entre los relevantes monumentos del cementerio de Alcoy, -que por su singularidad forma parte desde 2012 de la Ruta Europea de Cementerios Significativos-, el espacio que mayor expectación despierta estos días no es una construcción artística de estilo modernista, ni de relevancia histórica. Los conserjes del cementerio municipal hacen estos días de guías improvisados que orientan a los numerosos seguidores que desde el pasado 24 de octubre buscan la sepultura de Camilo Sesto en Alcoy. Ese día su hijo y heredero universal, Camilo Blanes Ornelas, anunció la construcción de un mausoleo "de lo mejor" para su padre. Entre tanto se pueda llevar a efecto este deseo, las cenizas reposan junto a la sepultura de sus abuelos, los padres de Camilo Sesto. Junto al emplazamiento en el que han sido depositadas, de manera provisonal, las cenizas del artista se acumulan ramos y coronas de flores y dedicatorias en memoria del artista fallecido el pasado 8 de septiembre.