BALONCESTO Comienza el sueño para el Nou Basquet Alcoy El equipo senior masculino militará en Primera División con seis alcoyanos y dos americanos – No renuncian a nada miércoles, 04 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/10/2017) El presidente del Nou Basquet Alcoy, Salva Monzó, mostró su ilusión este año por la temporada que comenzará el próximo fin de semana. Cuanta con 14 equipos este año en sus diferentes categorías, siendo la referencia el senior masculino que jugará en Primera División. El equipo está formado por seis alcoyanos y dos americanos que le dan un toque de calidad que puede ser decisivo. El presidente ha pasado por Ser Deportivos para hablar del inicio de temporada y mostrar su ilusión por la campaña, asegurando que “no vamos a renunciar a nada”. El primer partido será en Altea el próximo domingo, sus partidos como local los jugará los sábado a las 20.00 horas.