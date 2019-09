The examples populate this alert with dummy content

PROYECTOS Comienza la transformación de Rodes con la licitación de la redacción de obras El Ayuntamiento ultima de manera paralela un convenio para la cesión del inmueble de la calle Agres para el Centro de Turismo de Interior martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/09/2019) El Ayuntamiento inicia de la transformación de la manzana de Rodes con la licitación del proyecto de redacción de las obras. Finalizado este lunes 23 de septiembre el plazo de información pública del proyecto de obras y dirección facultativa de las obras de rehabilitación e implantación de un parque tecnológico cultural en la manzana de Rodes, el Ayuntamiento procederá a la licitación del proyecto de obras esta semana. El concurso para la dirección facultativa de las obras establecía tres premios; el primero de 12.000, el primer accesit de 7.260 y el segundo accésit de 4.840 euros. El presuesto base de licitación fijado asciende a 550.000 euros e incluye desde la adaptación del anteproyecto, el proyecto básico, el proyecto de ejecución ESS, EGR y coordinación de seguridad y salud dirección de obra y dirección de la ejecución de la obra. El alcalde Antonio Francés señala que el objetivo es que tanto el parque tecnológico como el Centro de Desarrollo Turístico sean una realidad en 2021. "Será la sede del CDT, del Distrito Digital, para el desarrollo económico y cultural", ha añadido que la intención es que "a principios de año comenzarán las obras para tenerlo a punto en 2021". El Ayuntamiento ultima de manera paralela un convenio para la cesión del inmueble de la calle Agres para el Centro de Turismo de Interior, según publica el Boletín Oficial de la Provincia, para la promoción de la oferta y desarrollo de actividades de formación. Su publicación se produce para que los afectados puedan formular las observaciones o reclamaciones que estimen oportunas en Patrimonio.