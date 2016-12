The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Comienza la votación de los 20 proyectos vecinales La mitad de las propuestas para los presupuestos participativos afectan a toda la ciudad -Se pueden votar via internet o de manera presencial hasta el 30 de noviembre jueves, 17 de noviembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/11/2016) El Ayuntamiento abre el plazo de votación de 20 proyectos que optan a los 400.000 euros de los presupuestos participativos. El listado fue presentado en una asamblea convovada este miércoles en el Centre Cultural. Las propuestas se pueden votar hasta el 30 de noviembre. En el listado de 20 proyectos, seleccionados de las peticiones vecinales, la mitad afectan a toda la ciudad y el resto son obras y mejoras en los barrios. El proyecto más cuantioso son las obras de Fernando el Católico valoradas en 160.000 euros y el más económico el estacionamiento de bicis en edificios públicos, por 2.700 euros. En las actuaciones conjuntas en la ciudad destaca la petición de creación de un espacio para distintos deportes urbanos en la zona del cauce los ríos, con un coste de 80.000 euros. La introducción de carril bici, mejora del paso bajo el Fernando Reig, habilitar zonas de aparcamientos, iluminar los túneles de la vía Verde y equipar áreas de descanso en el recorrido, la instalación de farolas que ahorren consumo, eliminar el césped de la pista de Caramachel, instalar semáforos para invidentes, son las otras propuestas generales para la ciudad. Por barrios, Batoy pide una zona de juegos, el Centro una biblioteca y el acondicionamiento de la calle San Jaime, el Ensanche la mejora de parque de la Font de l’Horta, Santa Rosa un Huerto Escolar para El Romeral, el Viaducto adecuar y mejorar su parque y la Zona Alta una zona de perros. La zona Norte además de las obras en Fernando el Católico, las más cuantiosas, pide una biblioteca. Las votaciones se pueden realizar a través de la web del ayuntamiento y en edificios públicos en los que se han habilitado urnas.