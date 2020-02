The examples populate this alert with dummy content

AJEDREZ Comienzan el ajedrez en los juegos escolares La cita serán los Viernes 14, 21, 28 de Febrero, y 6 de Marzo, de 18'30 a 19'30 horas, en la sede del Club de Ajedrez Tabiya Alcoy (Asociación de Vecinos de Batoy) martes, 18 de febrero de 2020 Han empezado este mes de Febrero los Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez de Alcoy, Fase Tabiya Alcoy. La competición está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy y el Club de Ajedrez Tabiya Alcoy. Participan un total de 20 jugadores, de ellos 4 Cadetes, 1 infantil, 6 alevines y 9 benjamines, provenientes del Club Hermanos La Salle, Colegio Salesiano San Vicente Ferrer, Club Esportiu Miguel Hernández, Colegio Salesianos Juan XXIII, y Club de Ajedrez Tabiya Alcoy. La cita serán los Viernes 14, 21, 28 de Febrero, y 6 de Marzo, de 18'30 a 19'30 horas, en la sede del Club de Ajedrez Tabiya Alcoy (Asociación de Vecinos de Batoy). Todos ellos juegan juntos por Sistema Suizo al mejor de 5 partidas ó rondas, en partidas de 12 minutos + 3 segundos de incremento por jugador.. Destacar a los 3 jugadores cadetes favoritos por su puntuación internacional ELO, Alonso De Pablo (Tabiya Alcoy), Mario Sanjuán (La Salle), y Nicolás Colomina (Tabiya Alcoy), si bien los demás tendrán la oportunidad de codearse con estos experimentados jugadores y jóvenes promesas con el fin de dar la sorpresa si puntúan contra ellos. Habrá un Concurso de Problemas como aliciente para todos los participantes. En la 1ª ronda, los resultados más importantes fueron, · Álvaro Agulló 0 - Mario Sanjuán 1 · Nicolás Colomina 1 - Héctor Haro 0 · Marc Mollá 1 - Marc Ruzafa 0 · Jorge Vidal 1 - Arnau Sempere 0 · Javier Colomina 0 - Daniel Colomina 1 · Pablo Gisbert 0 - Román Moratal 1 Este Viernes se jugarán las 2ª y 3ª rondas, con varios encuentros emocionantes en la 2ª ronda como Mario Sanjuán – Gabriel Martínez, Íñigo Donoso – Nicolás Colomina, y Román Moratal – Jorge Vidal.