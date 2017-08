The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Comienzan las obras de ampliación de la calle Terrassa Los trabajos del nuevo tramo, que será peatonal, finalizarán en noviembre y permitirán conectar las avenidas Juan Gil Albert con la Hispanidad favoreciendo el enlace con servicios como el hospital viernes, 04 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/08/2017) Las obras del último tramo de la calle Terrassa ya han arrancado y, según el Ayuntamiento, finalizarán antes de que acabe 2017. El nuevo tramo de la calle Terrassa supondrá un nuevo acceso al barrio y darán prioridad a los peatones con la creación de dos aceras anchas, arbolado y un solar que contempla la creación de nuevas viviendas para un futuro, como explica Manolo Gomicia, concejal de Territorio y Ciudad Inteligente: "Es una calle que va a continuación de la actual calle Terrassa pero está pensado como acceso al barrio, no tiene posibilidad de aparcamiento". El presidente de la Asociación de Vecinos de la Zona Norte, Manolo Flores, se muestra satisfecho de que las obras den respuesta a una reivindicación histórica que mejore la conexión en el barrio: "Vemos positiva la apertura de la calle porque da una conexión más directa con el hospital, para ambulancias, etcétera". Los trabajos de ampliación de la calle Terrassa se enmarcan dentro del proyecto de apertura de un nuevo Aldi en el solar de la antigua fábrica de Harinas Bufort, que también tiene prevista su apertura en noviembre.