MIL.LENI Comienzan el Praktikum y el CampusTec Ambos eventos, que organiza y acoge el campus de Alcoy de la UPV, tienen el objetivo de acercar la ciencia a los más jóvenes miércoles, 19 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/06/2019) Radio Alcoy en su visita al campus de Alcoy de la UPV ofrece información sobre dos eventos muy importantes como es el Praktikum y el CampusTec. El Praktikum se celebrará del 25 al 28 de junio, mientras que el CampusTec será entre el 1 y el 12 de julio. Ambos tienen el objetivo de acercar la ciencia a los más jóvenes. En esta edición de Mil.leni conversamos con la directora Académica del Grado en Ingeniería Química, María Fernanda López sobre el Praktikum y en qué proyectos participan los alumnos. Silvia Pascual, representante del área de Información del campus explica cuantos estudiantes suelen participar cada año. Con Jorge Orta, profesor del CampusTec, hablamos de las fechas de celebración y de los proyectos que aborda. El también profesor del CampusTec, Juan Jesús Izquierdo, explica qué supone ser profesor, del CampusTec Avanzado y hasta que día pueden matricularse los interesados.