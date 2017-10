The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Comienzan los trabajos de mejora del casco antiguo de Ibi La inversión de obras alcanza los de 128.500 euros lunes, 23 de octubre de 2017 Las actuaciones previstas en el casco antiguo de Ibi afectarán al asfaltado de las calles: Fray Camilo, les Ànimes, Conill, plaza San Vicente, El Riu, San Roque, Tibi, Santa Rita y Doctor Marañón. De manera paralela, se desarrollará en estas calles la mejora energética del alumbrado. Las luminarias antiguas de vapor de sodio se sustituirán por leds. La renovación va a suponer un ahorro energético de 81.958 kw al año y un ahorro para las arcas municipales de 5,5 millones de euros anuales, según se ha estimado inicialmente. En materia de accesibilidad se van a acondicionar escaleras, eliminar barreras arquitectónicas en diversos puntos y a reparar todos los adoquines sueltos y se van a sustituir los parches existentes por el material original. Además se van a instalar juegos infantiles, adaptados a las dimensiones del espacio disponible. El teniente de alcalde del área, Santi Cózar, ha señalado que "antes de final de año presentaremos el concurso de ideas para la remodelación de la Plaza de la Iglesia, donde esperamos recoger las mejores ideas para revitalizar esta zona del pueblo forma parte de la historia y patrimonio ibense y por la que debemos trabajar todos juntos para mejorar su aspecto y hacerlo atractivo para todos".