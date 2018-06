The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Comisiones Obreras amenaza con huelga si no se avanza con el convenio colectivo del textil Los delegados del textil advierten que se movilizarán a modo de protesta si sindicatos y patronal no alcanzan un acuerdo en la subida salarial - El sector se ha reunido esta mañana en una asamblea celebrada en Cocentaina viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Comisiones Obreras de las Comarcas Centrales ha advertido que irá a huelga si el acuerdo colectivo del textil no avanza. Los delegados del sector textil-confección de CCOO han tomado esta determinación esta mañana en una asamblea celebrada en Cocentaina ante la falta de acuerdo entre sindicatos y la patronal en la subida salarial. Ante una situación, insisten, "de bloqueo", manifiestan su apoyo "incondicional" a la plataforma reivindicativa, asegurando que van a intensificar las reuniones con los centros de trabajo para exigir que el convenio colectivo salga adelante y que se acepten las peticiones de la Plataforma. A la asamblea han asistido la responsable del sector de la Moda de la Federación de Industria de CCOO, Carmen Expósito, el secretario de acción sindical, Juan José Picazo, el secretario general del Sindicato Intercomarcal de Industria de las Comarcas Centrales, José Rafael López, y Manuela Pascual, secretaria general del sindicato en las Comarcas Centrales. Como señaló en esta emisora Pascual, la protesta viene derivada del hecho de que desde los sindicatos piden un 3% de aumento salarial, considerando inadmisible el incremento del 1,6% que plantea la patronal a la vista de la pérdida de nivel adquisitivo en el sector en los años de crisis.