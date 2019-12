The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Comisiones Obreras protesta por las condiciones laborales en los centros Domus Vi Una treintena de personas se dieron cita en las puertas del centro de Alcoy - El 17 de diciembre hay una nueva reunión para acercar posturas a nivel salarial miércoles, 11 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/12/2019) Comisiones Obreras se suma a las protestas por las condiciones salariales de los trabajadores y de ratios de la Residencia Domus Vi de Alcoy y Cocentaina, denunciadas por los familiares. La concentración convocada por el sindicato obtuvo el respaldo de entorno a 30 personas. En el acto protesta, celebrado el martes por la tarde a las puertas del centro de Alcoy, Manuela Pascual, secretaria general de CCOO de las Comarcas Centrales, reclamó mejoras salariales y refuerzo de la plantilla, peticiones relacionadas con las demandas de los familiares que se han constituido recientemente en plataforma. Las partes implicadas se han citado el 17 de diciembre para acercar posturas y llegar a esa subida del 1,2% que permitiría a los trabajadores a alcanzar a cobrar el salario mínimo interprofesional como se acordó en su día con la patronal.