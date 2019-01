The examples populate this alert with dummy content

ACTO SINDICAL Comisiones Obreras retoma la reivindicación por el convenio del textil El sindicato mayoritario impugna el acuerdo suscrito este verano entre UGT y la patronal martes, 15 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2019) Comisiones Obreras impugna el acuerdo suscrito entre UGT y patronal del textil para que se les incluya en la negociación del convenio del textil. Con este objetivo, medio centenar de personas convocadas por la Federación del Textil y Confección de Comisiones Obreras se ha concentrado en la plaza de España, frente al Ayuntamiento de Alcoy. Manuela Pascual, secretaria comarcal de Comisiones Obreras, ha solicitado la mediación del alcalde de Alcoy, Antonio Francés, en este conflicto en pro de los trabajadores del sector en la comarca. Este miércoles hay previsto un acto de conciliación con el objetivo de desatascar el convenio del textil cuya negociación abandonó Comisiones Obreras este verano al no ver incorporada su solicitud de mejora de 14.000 euros/brutos al año. Javier Galarza, secretario general de CCOO en el País Valencià, también ha estado presente. Comisiones Obreras seguirá esta semana con el reparto de información por los centros comerciales y áreas de ocio sobre la situación de los trabajadores del textil.