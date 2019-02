The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL Comissions Obreres arriba a un acord amb la patronal sobre el conveni del sector El document definitiu assegurarà un sou mínim de 14.000 euros anuals als treballadors del textil a partir de 2021 - El sindicat ha arribat a un consens després de varis intents fallits de conciliació lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Comissions Obreres arriba a un acord amb la patronal sobre el conveni del sector que assegurarà un sou mínim de 14.000 euros anuals als treballadors. El sindicat s’havia desmarcat del document signat entre els empresaris i UGT el passat mes de juliol precisament perquè no contemplava aquesta clàusula. Després de mesos d’enfrontaments i mobilitzacions, que van portar fins i tot a impugnar el procés davant del Suprem, Comisions Obreres va arribar a un acord amb la patronal la setmana passada, just a l’entrada dels tribunals, després d’un nou intent fallit de conciliació. El document definitiu del sector textil entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2021. El nou conveni col·lectiu eleva a rang normatiu el primer document signat solament entre UGT i patronal, ja que els empresaris estaran obligats a incloure extres salarials en el salari base. Comissions Obreres anuncia una assemblea aquest divendres a Cocentaina per informar als delegats i delegades de les noves condicions que incidiran en els 8.000 treballadors de les comarques de l’Alcoià, Comtat i la Vall d’Albaida.