MEDIO AMBIENTE ¿Cómo afecta el cambio global a la Font Roja? Las terceras jornadas, que acoge el parque natural del 3 al 5 de noviembre, analizan la visión de la comunidad científica viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Algo más de 40 científicos se darán cita del 3 al 5 de noviembre en el edificio CEMA de la Font Roja. A través de distintas ponencias con el sello de la Universidad de Alicante, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alcalá de Henares y también del CSIF y la Consellería de Medio Ambiente aportarán los resultados obtenidos del análisis de la modificación de los usos solares, las invasiones biológicas, la pérdida de la diversidad y su afección al planeta. Estas terceras jornadas se enmarcan en la conmemoración del 30 aniversario del la declaración de la Font Roja como parque natural. En este contexto se anuncia la presentación de la reedición de la revista Iberis. Las han presentado este viernes el director del parque natural, Salvador Palop, el profesor de la Universidad de Alicante, Andreu Monet y los concejales de Medio Ambiente en Alcoy y en Ibi, Jordi Martínez y Santiago Cózar. Al margen de la actividad científica y divulgativa la organización prevé una excursión el domingo 5 de noviembre con actividades de campo en el entorno del parque natural.