The examples populate this alert with dummy content

SABADELL 0-1 ALCOYANO Como agua de mayo El Alcoyano ha ganado 0-1 al CE Sabadell con gol de Lino, tres puntos muy necesarios para los blanquiazules que le hacen escalar posiciones domingo, 16 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cumplir el objetivo de conseguir 7 puntos de 9 posibles en los últimos tres partidos del año 2018 pasaba por ganar en la Nova Creu Alta al CE Sabadell de Toni Seligrat. Aunque el CD Alcoyano sabía que no iba a ser fácil y más teniendo en cuenta la temporada que está haciendo el conjunto catalán, Lino ha dicho ‘aquí estoy yo’ y la primera ocasión clara que han tenido los blanquiazules ha ido dentro de la portería de Roberto, cancerbero del Sabadell. El partido, en cuanto a juego, ha estado dominado por el equipo local sin embargo los de Seligrat no han contado con grandes ocasiones ni llegadas de peligro en prácticamente todo el encuentro. El marcador, desde el minuto 17 ha sido predominado por el Alcoyano gracias al gol de Lino que ha venido a raíz de una falta sacada por Vicente en línea de tres cuartos, ha llegado al capitán Antonio Navarro que ha conseguido ponerla desde la línea de fondo al área y Lino, a bocajarro, ha atravesado la red. Con un Alcoyano bien plantado se ha llegado al descanso, no sin los pitidos y reclamaciones del público para el árbitro del encuentro, el andaluz José Caucelo Sace. Y es que los presentes en este partido no han estado de acuerdo con la actuación del colegiado, tras reclamar dos penaltis no señalados a favor del Sabadell. Además, por parte del Alcoyano, Lino ha recibido un ‘manotazo’ por parte del jugador local Nico, que tampoco ha sido pitado como falta. Con la gran novedad de Fomeyem en el once titular, el Alcoyano ha seguido jugando bien en la segunda parte, mientras que el Sabadell ha seguido un tanto acelerado y no le han salido las cosas, ni siquiera a Gato, que ha sido el mejor del conjunto catalán, que se ha marchado en el 60 renqueante tras recibir varias faltas. El Alcoyano ha buscado el segundo gol en un partido muy abierto, en el que los blanquiazules han tratado de aprovechar las contras para poner nervioso al rival. El tramo final de partido ha contado con varias jugadas intensas, entre ellas, un posible gol en propia puerta de Tomás Ruso, en el 89. El árbitro ha señalado 4 de añadido, alargando el nerviosismo entre las filas blanquiazules que necesitaban la victoria como agua de mayo. Tres puntos para el Alcoyano, muy necesarios que le hacen escalar puestos en la tabla, hasta ocupar la décima posición. Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Tomás Ruso, Primi, Fomeyem, Córcoles, Omgba, De Lerma, Lino y Vicente Pérez. Banquillo: Ortega, Hermosa, A. Rubio, Reyna, Rubio, Óscar Díaz y Nieto. La próxima jornada será la última del año 2018. El CD Alcoyano se despedirá de la afición enfrentándose al Peralada el sábado 22 de diciembre a las 18 horas en El Collao. La Federación ha decidido que la jornada 18 de la temporada 2018-2019 se juegue íntegramente en sábado para dar a los futbolistas un día más de descanso en las vacaciones navideñas.