SER DEPORTIVOS Cómo estudiar y hacer deporte en Estados Unidos Los hermanos alcoyanos Pablo y Carlos Matarredona estudian y hacen deporte en diferentes universidades de Estados Unidos a través de sus respectivas becas – Un programa realizado desde la tienda oficial Joma en la carretera Alicante, 33, en Cocentaina martes, 07 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp En Ser Deportivos hemos querido hablar del deporte universitario, cómo dos jóvenes deportistas y estudiantes alcoyanos, los hermanos Pablo y Carlos Matarredona Valor, viven su día a día en diferentes universidades de Estados Unidos, en concreto Tyler y Notre Dame. Hoy conocemos cómo se lleva eso de vivir tan lejos de casa y de compaginar una carrera con deporte de alto nivel. Un programa que hemos realizado desde la tienda Joma, la única tienda oficial de la provincia de Alicante de esta marca, gestionada por Miguel Valor, tío de los protagonistas, y que está ubicada en la carretera Alicante, 33, de Cocentaina, frente al Parque de Bomberos.