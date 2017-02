The examples populate this alert with dummy content

JOVENES CREADORES "Como lector echo en falta villanos protagonistas" Daniel Ibiza, autor de La practica del caos, presenta su trabajo dentro del ciclo de Jovenes Creadores. jueves, 09 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (07/02/2017) Daniel Ibiza presenta su obra en el ciclo de Jóvenes Creadores de la Concejalía de Juventud. En septiembre 2014 presentó su primera novela La Practica del caos de la mano de Editorial Luhu. "Una novela negra enfocada en el rol de la delincuencia, más que en el policíaco", ha explicado en la entrevista. "Siendo lector echo en falta el protagonismo del villano y ésta es la novela que decidí escribir". Tras presentar su primera novela, comenzó a redactar la segunda parte, un proyecto que tiene aparcado por cuestiones laborales.