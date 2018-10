The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cómo prevenir delitos y riesgos penales en la empresa El despacho Gimeno Abogados, con el Rotary Club Alcoy y con la colaboración de la Cámara de Comercio, trae a Alcoy al Fiscal de Valencia, Javier Roda, para informar sobre las exenciones y atenuantes de responsabilidad penal a las sociedades martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/10/2018) Fuensanta Gimeno, experta en la implantación de programas de prevención de delitos, lo que se conoce como Compliance Penal, presenta en Hoy por Hoy Alcoy la conferencia que ofrecerá el Fiscal de Valencia, Javier Roda, para informar sobre las exenciones y atenuantes de responsabilidad penal a las sociedades ante la reciente Ley Orgánica 1/2015. Javier Gimeno, vicepresidente del Rotary Club Alcoy, anima a los empresarios y gerentes a acudir este jueves 4 de octubre a la Cámara de Comercio de Alcoy para conocer los detalles de la ley que obliga a las sociedades a adoptar programas de prevención de riesgos penales (Compliance) y establecer modelos de organización y gestión adecuados para prevenir delitos o reducir el riesgo de su comisión. La inscripción es gratuita en despacho@gimenobotellaabogados.com