DE CONDUCTOR A CONDUCTOR ¿Cómo rellenar un parte de accidente? Miguel Ángel Llorens, gerente de Generali Club Platinum, detalla los aspectos a tener en cuenta para superar con éxito esta situación-Manuel García, de Servinegar, presenta la nueva normativa de la DGT en el uso del carril izquierdo o central jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/06/2018) ¿Cómo actuar en caso de accidente a la hora de rellenar un parte? "Ante todo con mucha calma". Con este empieza sus consejos Miguel Ángel Llorens, gerente de Generali Club Platinum, en la entrevista de la sección De Conductor a Conductor. En ella detalla los aspectos a tener en cuenta para superar con éxito esta situación. La sección quincenal arranca con las novedades que Manuel García, gerente de Servinegar, expone sobre la normativa de la DGT en el uso del carril izquierdo o central y el desarrollo de las distintas etiquetas medioambientales.