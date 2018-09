The examples populate this alert with dummy content

JORNADAS TÉCNICAS ¿Cómo se restaura el modernismo? Técnicos y expertos en patrimonio ofrecen claves a propietarios y constructores para conseguir rehabilitaciones coherentes y respetuosas jueves, 20 de septiembre de 2018 ¿Cómo restaurar un edificio modernista? A esta pregunta dan respuesta las primeras jornadas técnicos sobre intervención en el patrimonio que han comenzado este jueves dentro de la Semana del Modernismo. Este encuentro pretende aportar conocimientos básicos para garantizar una correcta la rehabilitación del patrimonio a través de actuaciones "precisas, coherentes y respetuosas", según la organización. A la sala Ágora han asistido técnicos, constructores, promotores y agentes vinculados a la restauración. Con un carácter práctico, las sesiones analizan conceptos como los que señala Xavier Laumain, de la empresa ARAE Patrimonio y Restauración. "Abordamos la normativa, la técnica, los estudios y la historia" para ofrecer un conocimiento básico sobre los retos que presenta rehabilitar elementos modernistas. Para una ciudad que necesita regenerar especialmente el centro histórico estas jornadas son especialmente pertinentes, como ha atestiguado durante la apertura el concejal de Territorio, Manuel Gomicia. "Necesitamos rehacer Alcoy y eso implica trabajar técnicas y metodologías de rehabilitación del patrimonio", ha señalado. La jornada la ha abierto el arquitecto Xavier Simón, responsable de patrimonio del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, que valora el "interés" de la ciudad por conseguir intervenciones respetuosas con el pasado. Junto a Simó, el resto de ponentes en las conferencias y mesas redondas son expertos en intervención y gestión del patrimonio.