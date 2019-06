The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Compassos de música clàssica i contemporània L'Orquestra Simfònica d'Alcoi celebra el Dia Europeu de la Música amb un repertori de Beethoven i Marco Pompero presenta el seu últim disc viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (21/06/2019) Aquest 21 de juny és el Dia Europeu de la Música, un art que és protagoniste a l'edició de Tragaluz. En el suplement cultural de Radio Alcoy, recolzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, parlem del concert que l'Orquestra Simfònica d'Alcoi (OSA) oferirà demà al Teatre Calderón amb obres de Beethoven. Tragaluz va estar al penúltima assaig de l’orquestra per vorer com va la preparació de l’audició i vam entrevistar a Paqui Contreras i Gregorio Casasempere, presidenta i director de la OSA, i a David Sala, que és el violiniste soliste. I demà, Marco Pompero presenta el seu nou disc “L’Art és sexual” al Bad Voodoo. Entrevistem a l’artiste perquè ens done un tast d’aquest treball musical. Seguim amb molta melodia. Benvinguts a Tragaluz.