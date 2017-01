The examples populate this alert with dummy content

NIEVE Complicaciones en las carreteras de la comarca Es necesario el uso de cadenas para circular por la autovía central - El servicio de autobús urbano permanece suspendido jueves, 19 de enero de 2017 Está nevando desde esta madrugada, lo que está provocando problemas en la circulación, tanto en el casco urbano de Alcoy como en carreteras de la comarca. Es obligatorio el uso de cadenas en la autovía central a partir de Cocentaina. Está prohibido el paso de camiones, al igual que en otras carreteras en las que resulta complicada la circulación, según la Dirección General de Tráfico. Es el caso de las carreteras que unen Banyeres, Ibi, Onil y Alcoy. La carretera a la Font Roja sigue cortada, tampoco pueden circular camiones por la CV 70 entre Alcoy y Benidorm. Y solo está habilitado un carril en la CV 700 entre Benimarfull y Planes. Las máquinas quitanieve están trabajando desde primera hora para evitar nuevos problemas en la circulación. Hoy no hay clase en toda la comarca. Los ayuntamientos, como les venimos contando desde ayer, decidieron durante la tarde suspender la actividad educativa. El servicio de autobús urbano está paralizado hasta nueva orden. El Ayuntamiento recomienda no utilizar el vehículo.