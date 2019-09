The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Compradores de 60 países confirman su visita a Textilhogar Los organizadores de la quinta edición de Home Textiles Premium by Textilhogar destacan una oferta de 200 firmas y marcas del 11 al 13 de septiembre en la Caja Mágica. jueves, 05 de septiembre de 2019

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (05/09/2019) Home Textiles Premium by Textilhogar redobla su apuesta por la internacionalización del sector. La cita, que celebrará su quinta edición del 11 al 13 de septiembre en Caja Mágica de Madrid ha confirmado la visita de un numeroso grupo de compradores y prescriptores internacionales de primer nivel procedentes de hasta 60 mercados diferentes de todos los continentes. Se trata de profesionales con un alto poder de compra y prescripción entre los proyectos contract y que han sido seleccionados dentro de la campaña de invitación de Compradores Internacionales a la feria, coordinado por la patronal textil ATEVAL – Home Textiles from Spain y que cuenta con el apoyo de IVACE Internacional e ICEX. El objetivo de esta campaña es la apertura a los mercados internacionales de la oferta ‘made in Spain’ presente en Home Textiles Premium by Textilhogar y reforzar, de este modo, el negocio de las empresas expositores en aquellos países más relevantes para su sector. La respuesta, en este sentido, de los compradores internacionales ha sido muy positiva, con la confirmación de la visita de profesionales procedentes de Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Kazajistán, Líbano, Marruecos, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia y Sudáfrica. Todos ellos conforman un perfil muy atractivo para las empresas expositoras ya que se trata tanto de distribuidores, fabricantes de muebles tapizados o encargados de compras de grandes empresas como prescriptores (arquitectos, decoradores e interioristas) de los principales estudios de diseño vinculados al sector textil e interesados en abordar contactos comerciales en el entorno del negocio del contract. Además, el certamen también recibirá a representantes de diversos medios de comunicación internacionales que conocerán de primera mano la oferta de la que se ha consolidado como la principal plataforma ferial especializada de textiles para el hogar, decoración y tapicería que se celebra en España. Así, han confirmado su presencia en Madrid periodistas procedentes de países como Italia, Colombia, Kazajistán, Líbano, México, Portugal y Rusia en una acción también coordinada por ATEVAL – Home Textiles from Spain. Según explica Leila Bachetarzi, directora del Área de Internacionalización de ATEVAL, “actualmente es más necesario que nunca reforzar los canales de venta internacionales de nuestras empresas” y, en este sentido, “actividades como esta Misión Inversa con reuniones B2B programadas durante los tres días de feria, permiten a las empresas del sector acceder a mercados emergentes y generar nuevas oportunidades de negocio”. Bachetarzi destaca la “consolidación de Home Textiles Premium como punto de encuentro internacional de la única feria europea de Textiles para el Hogar que se celebra en el segundo semestre del año y en España, con la asistencia de compradores involucrados en los distintos segmentos de negocio del sector textil-hogar, tanto los canales tradicionales de distribución como la prescripción para proyectos contract que se están desarrollando en todo el mundo”. Con todo, la cita ultima ya los preparativos para una edición que contará con una oferta cercana a las 200 firmas y marcas representadas por 68 expositores procedentes tanto de España como Portugal y que presentarán las nuevas colecciones textiles para la próxima temporada. Además, en la cita de este año repite el área especializada en contract ‘El Cubo’, con diversas propuestas de textiles para contract de la mano de editoras y profesionales del interiorismo y la decoración.