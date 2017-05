Compromís acusa al govern municipal d'abandonar el comerç local per no aprofitar les subvencions

Compromís responsabilitza a l'Ajuntament d'Alcoi de perdre l'oportunitat de rebre fons d'altres institucions per a emprendre accions que beneficien l'economia de la ciutat. El regidor i portaveu Màrius Ivorra lamenta que el Consistori deixe passar la possibilitat de rebre ajudes "per potenciar activitats i accions comercials" en un sector que està patint de prop la crisi.

Compromís no entén com, de sis resolucions a subvencions que ha presentat la Diputació d'Alacant, l'Ajuntament d'Alcoi solament s'haja presentat a una, que ha estat concedida: una ajuda de 3.550 euros destinada a actuacions de promoció econòmica. Ivorra es mostra en desacord: "L'única subvenció que ens donen ha estat per pagar activitats a l’Àgora, estem convençuts que la promoció econòmica de la ciutat passa per alguna cosa més que fer xarrades a l’Àgora, demanem al govern de Toni Francés més implicació en la promoció econòmica i menys complir l’expedient".

El portaveu dels nacionalistes posa com a exemple de subvencions "perdudes" aquelles destinades a la inversió en infraestructures, com ara "la reparació i la creació de noves infraestructures hidràuliques, la realització de projectes o l’esmentada anteriorment de Fires per a activitats comercials".