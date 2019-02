The examples populate this alert with dummy content

MURO Compromís acusa l'oposició de bloquejar l'execució dels pressupostos participatius El punt de mira se situa sobre el projecte d'un parc de patinets i pumptrack, que suposaria modificar l'ordenança, motiu que no convenç ni a Esquerra Unida, ni a PSOE ni a PP lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (18/02/2019) El govern municipal murer assegura que els quatre projectes que sumen els 70.000 euros d’aquesta edició dels projectes veïnals escollits es troben atascats. Compromís explica que la resta de grups polítics a l’Ajuntament, motivats per Esquerra Unida, PSOE i PP, han votat deixar damunt la taula la modificació de crèdits per a poder escometre’ls. El punt que enfronta als nacionalistes amb l’oposició és el relatiu a la instal·lació d’un parc de patinets en la zona esportiva, que contradiuria l’ordenança. Compromís proposa modificar-la i crear un accés en paral·lel. La regidora de Promoció Econòmica i portaveu del govern, Carol Iváñez, lamenta aquesta situació que, insisteix, amaga un "pacte" encobert. A banda de la pista de pumptrack, Muro recull tres iniciatives dins dels pressupostos participatius: la col·locació d’aparells de cal·listènia, la instal·lació de bancs i l’habilitació de l’aula municipal equipada d’anglés. Compromís ha anunciat una sessió extraordinària per a aquesta setmana amb l’objectiu de desbloquejar els projectes.