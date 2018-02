The examples populate this alert with dummy content

TRANSPORTE Compromís acusa a Renfe de usar trenes más lentos e inseguros entre Alcoy y Xàtiva Advierte de que el cambio provocará una demora de 20 minutos en la mayor parte de viajes viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/02/2018) Renfe va a dar un cambiazo en los trenes que operan en la línea Alcoy-Xàtiva, según ha denunciado Compromís. Los nacionalistas advierten de que el servicio saldrá perjudicado con un retraso en el tiempo de viaje por la introducción de unos modelos de tren más viejos y menos seguros que los actuales, que irán destinados a una línea de Cercanías en la provincia de Valencia. El portavoz de Compromís en La Vall d’Albaida, Nico Calabuig, ha precisado que el origen del cambio es la puesta en marcha del AVE a Castellón, que utiliza un tramo de la vía de Cercanías València Nord-Sagunt-Caudiel. El AVE precisa de un sistema de seguridad (Asfa Digital) del que no disponen los trenes que operan en Cercanías y del que sí cuentan los vehículos de la línea Alcoy-Xàtiva. La solución, según Calabuig, ha sido que “Renfe Operadora ha decidido cambiar los trenes: los modernizados que prestaban servicio entre Alcoy y Xàtiva pasan a la línea de Cercanías, mientras que los que allí operaban, que están como hace 35 años, pasan a la línea de Media Distancia. La consecuencia, ha afirmado el dirigente nacionalista, es que el tiempo de viaje se prolonga unos 20 minutos en hasta el 80% de los servicios. “La velocidad máxima que pueden alcanzar los trenes es menor”, ha detallado. Calabuig ha añadido que los nuevos trenes están pensados para trayectos más cortos, por lo que son más incómodos, “no están bien insonorizados y no están adaptados a personas con movilidad reducida”. “Son trenes totalmente obsoletos para el siglo XXI”, ha añadido. El diputado de Compromís Joan Baldoví presentrá preguntas en el Congreso para que el Ministerio de Fomento explique los motivos del cambio de trenes denunciado por los nacionalistas.