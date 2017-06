Compromís adverteix de l'acumulació d'enderrocs en plena zona residencial

Compromís ha anunciat que, pel pròxim plenari del 26 de juny, demanarà explicacions per l'aparició d’un abocador d’enderrocs d’obra a un solar propietat d’una empresa constructora local.

Segons el seu portaveu, Màrius Ivorra, des de fa més de 14 mesos està produint-se una acumulació variable, segons dies, d’enderrocs al solar situat a l'altura del carrer Perú 93 i la costera de La Salle procedents de les diferents obres que està fent la constructora a la ciutat: "Volem saber si l’empresa té permís per acumular eixos enderrocs en un solar a una zona residencial, creant molèsties, i si no els té, que actue ràpidament per a corregir la situació". Per Compromís l’activitat econòmica és imprescindible però no ha d’enfrontar-se als veïns, que es queixen "pels moviments de màquines i enderrocs". La seua reivindicació es debatirà en el proper plenari.