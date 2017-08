The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Compromís alerta de nuevos actos incívicos detectados en el centro El partido nacionalista denuncia que en la calle de Sant Joan han visto a vecinos lanzando aguas fecales jueves, 31 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/08/2017) Compromís alerta de nuevos actos incívicos en la zona centro. El partido nacionalista denuncia que en la calle de Sant Joan han detectado vecinos que están lanzando aguas fecales a la vía pública. Màrius Ivorra, portavoz de Compromís Alcoi, cuenta que “la calle Sant Joan, arteria principal este verano, ya que el puente San Jorge estaba cortado, hemos podido observar como desde algunos balcones lanzaban el orinal de la noche con todos los excrementos por la ventana. Lo hemos visto cuando habían turistas, hemos visto como le ha caído encima a algún coche de los que pasaba y gracias al trabajo de la gente de la limpieza pública esté medianamente decente toda la calle”. Este suceso se suma a la aparición de un poni suelto en junio por el casco histórico de la ciudad y que fue denunciado por Compromís, al igual que la celebración de peleas de gallos en esa zona. El partido nacionalista reclama actuaciones del Gobierno para evitar estos sucesos.