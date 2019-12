The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Compromís critica la designación de la nueva directora del Centro de Salud Pública El portavoz de los nacionalistas, Marius Ivorra, reclama a los socialistas que expliquen públicamente su elección "sin cumplir los requisitos" miércoles, 18 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Casi dos meses después de la designación de la nueva directora del centro de Salud Pública de Alcoy, Clara Pastor, los nacionalistas arremeten contra su nombramiento. El portavoz del grupo municipal de Compromís, Marius Ivorra, destaca como único mérito el haber sido candidata a la alcaldía de Gaianes y ve detrás de esta decisión al alcalde de Alcoy Antonio Francés. "En el nombramiento de directivos a Centros de Salud Pública, la normativa deja claros unos límites y unos requisitos mínimos que la señora Clara Pastor no cumple. Es imprescindible que la persona nombrada sea funcionaría, y la nueva directora no se funcionaría ni prestaba servicio en ningún centro sanitario, ni acredita experiencia en gestión sanitaria de ninguna clase. La realidad es que su mérito es haber sido candidata a la alcaldía de Gaianes por el PSOE". Reclaman a los socialistas que expliquen públicamente su elección sin cumplir los requisitos Ivorra destaca la labor realizada por el anterior director del Centro de Salud, José Fenollar, en la promoción de las campañas de vacunación o la legionela, y que ha sido aceptada por todos los partidos de diferentes ideologías que han gestionado la Consellería de Sanidad y por lo que cuestiona su sustitución.