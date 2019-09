The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Compromís denuncia el abandono del centro de salud de la Zona Alta Los nacionalistas afirman que se producen deficiencias de mantenimiento, reducción de personal, periodos sin explicación de cierre del servicio... por lo que se incumple el convenio entre Generalitat y Ayuntamiento jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2019) Compromís denuncia el incumplimiento del convenio firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoy para el mantenimiento del Centro de Salud de la Zona Alta. Según los nacionalistas el ambulatorio del Camí se producen deficiencias de mantenimiento, periodos sin explicación de cierre del servicio o reducción del personal, entre otros. La concejal de la formación nacionalista, Elisa Guillem, explica que la situación es muy cercana al abandono y preguntará al gobierno municipal qué están realizando al respecto. Guillem recuerda el compromiso de la Conselleria de Sanidad de pagar los gastos del personal sanitario y del Ayuntamiento, de ocuparse de su buen funcionamiento según este convenio. Añade que no existe tampoco un órgano mixto de seguimiento como estaba previsto inicialmente en este acuerdo.