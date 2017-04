Compromís denuncia la destrucció d'una façana d'Art Decó del

Compromís denúncia que les obres de condicionament del local del número 26 del carrer Sant Llorenç ha malbaratat una d’obra Art decó de l’arquitecte alcoià Joaquim Aracil, de quasi un segle d’antiguitat.

L'edifici en qüestió és una construcció de finals del segle XIX, que per l’any 1920 a petició de Mariano Amorós Abad va rebre una rehabilitació per adaptar la planta baixa com a Farmàcia, segons el nacionalistes. "La Farmàcia Amorós ha format part de la memòria comercial i històrica alcoiana fins a unes dècades, en què va tancar a eixa ubicació. Als següents anys ha estat oberta com tenda de roba, mantenint la façana Art decó com els aparadors i porta de fusta, també d'una qualitat protegible", detallen a un comunicat.



"El que ens sorprén és veure que fa uns dies, va començar les obres per a la rehabilitació del local i trobem que la fusteria de l'entrada a l'antiga farmàcia ha desaparegut i la portada d'Aracil ha estat molt afectada", senyala el edil Marius Ivorra. "Així que ens preguntem, perquè no ha estat protegida esta portada? I la fusteria? L'edifici està inclòs dins d'un BIC com és el centre, que li procura un tractament especial per a mantenir la seua identitat, que a la fi és patrimoni de tots els alcoians. On estan el govern de la ciutat, que hauria d'estar vigilant amb molta cura estos atemptats en el nostre patrimoni? No val a dir que és un edifici privat i que no pot actuar, ja que eixes obres han estat validades i tindrà un permís".

Compromís es pregunta fins a quan el govern va a deixar de mirar cap a altres llocs i posar-se a treballar per assegurar el nostre patrimoni i cultura. "Ara com ara, deuríem haver aprés la lliçó després de la destrucció que ha patit el nostre centre a l'època de la bambolla mobiliària".