The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Compromís denuncia el estado de abandono del patrimonio artístico de Alcoy de cara al turismo La coalición asegura que Alcoy "no es solo Modernismo" y pide que se conserven en buen estado edificios museísticos como el Explora o el Isurus, además de las torres medievales, para que la ciudad sea un reclamo turístico viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/06/2018) Compromís acusa al Gobierno local de no preocuparse por el mantenimiento de las zonas de alto valor patrimonial. Asegura la coalición que mejorar la imagen de los monumentos de Alcoy es un aliciente de cara al turismo y critica al Ayuntamiento de centrarse solamente en el Modernismo. La concejal Begoña Doménech cita algunos ejemplos que son, dice, muestra de la dejadez que practica el equipo de Antoni Francés. "Para fomentar el turismo en la temporada de verano, hay que cuidar los edificios de nuestro patrimonio. Queremos que los turistas tengan una buena imagen de la ciudad; no podemos permitir que edificios museísticos como Explora o Isurus, además de las torres medievales, presenten pintadas y suciedad". Una mala conservación que también sufre, señala Compromís, la escultura Ocells, de Eusebio Sempere, ubicada a la entrada del puente de Fernando Reig, en la calle Alicante. Con la previsión de reapertura del Centre d’Art para después del verano, la coalición lamenta que la inauguración contemple una exposición de Sempere cuando uno de sus últimos trabajos, que permanece en Alcoy, esté en tan mal estado.