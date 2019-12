The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Compromís denuncia la falta de condiciones en la sede de la Universidad de Alicante El vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas, Carles Cortés, ha explicado en Radio Alcoy que tienen la previsión de buscar una nueva ubicación en especial por el aumento de los cursos y los alumnos jueves, 05 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/12/2019) Compromís ha denunciado la falta de condiciones de la sede de la Universidad de Alicante en el edificio de la Cámara de Alcoy. El rectorado busca nuevas ubicaciones. La sede está ubicada en la Cámara de Comercio. Según el portavoz nacionalista, Màrius Ivorra, no está preparada para ser aulario permanente ocupado por más de cien personas al día y destaca también la necesidad de sillas y mesas, la falta de enchufes en el aula de informática y la de libros en la biblioteca, así como las incógnitas sobre el futuro de estos estudios. El vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas de esta universidad, Carles Cortés, ha explicado en Radio Alcoy la previsión de buscar una nueva ubicación para atender a las necesidades de los alumnos a los que ha dado las gracias por su comprensión y ha definido como un reto, más necesario cuando con el tiempo se incrementen los cursos de magisterio. El edificio del Bambú, sede de AITEX y CEEI, sería una de estas posibles nuevas ubicaciones.