AYUNTAMIENTO Compromís denuncia la falta de limpieza en el Centro tras la celebración del Mig Any La formación critica la aparición de basura, comida y vasos en calles como San Francisco, una situación de insalubridad de la que, no obstante, ya llevan advirtiendo los vecinos desde hace tiempo miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/10/2017) Compromís critica la suciedad con la que las calles del centro amanecieron el pasado domingo, tras el festejo del Mig Any. La concejal de la formación, Anna Climent, asegura que ha habido una falta de previsión por parte de los servicios de limpieza en las calles después de los actos de Mig Any por lo que pide al gobierno de Toni Francés que depure responsabilidades. Climent explica que el domingo San Francisco y otras zonas céntricas amanecieron con restos de basura, comida y vasos, lo que refuerza las quejas que, dice, lleva denunciando Compromís desde hace tiempo y que contribuyen a la sensación de deterioro del centro. Climent concluye felicitando a la Asociación de San Jorge por la organización de los actos del fin de semana.