POLÈMICA Compromís denuncia la inacció del govern de Muro per a aconseguir les ajudes pel temporal El alcalde de la localitat, Gabriel Tomás, sosté que les decrets aprovats no permetien acollir-se viernes, 11 de octubre de 2019

Polèmica a Muro al voltant de la solicitut d'ajudes pels danys del temporal. Compromís denuncia la inacció del govern de Muro per a aconseguir les ajudes pel temporal de setembre i l' alcalde sosté que les decrets aprovats no permetien acollir-se. Segons ha explica Gabriel Tomás, alcalde de Muro l'Ajuntament Muro va traslladar al Consell poder acollir-se a les ajudes per pal·liar el danys del les pluges del 11 al 14 de setembre i va avaluar en 200.000 euros el valor del mal. El alcalde lamenta que el decret aprovat el passat divendres pel Consell, i que ampliava les ajudes a 9 municipis de El Comtat, no inclogueren a Muro. Segons Tomás es tracta d'unes ajudes tancades a zones a un determinat número de litres de pluja, 250 per dia. El portaveu de Compromís, Vicent Molina, atribueix a no haver presentat la petició en temps i forma, tal como van fer altres poblacions de la comarca, que van ser incloses en el segon decret. El Consell va incrementar a 13,5 milions de euros les ajudes per fer front als danys del temporal, inicialment centrades en el Baix Segura.