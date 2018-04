Compromís denuncia que Alcoy deje el nuevo contrato de la basura para después de fiestas

Compromís dice que el nuevo contrato de la basura ya está listo, por lo que no comprende por qué no se va a materializar durante estas fiestas de Moros y Cristianos. El portavoz nacionalista en Alcoy, Màrius Ivorra, explica que, aunque su grupo "tiene claro que el servicio está adjudicado", el gobierno municipal "extrañamente no ha firmado, no ha hecho firmar, el documento", no saben "por qué motivo". Ivorra lamenta que esto implique que a los alcoyanos les vaya a costar "más cara" la limpieza de la ciudad estas fiestas.

"Hemos recibido quejas de vecinos y hosteleros por la falta de puntos de recogida de residuos los días de Fiesta, cuando la cantidad de los mismos se multiplica exponencialmente; esto no pasa con los contenedores que estsán alejados, que hacen que tirar la basura a veces sea una aventura". Ivorra remarca que, de haberse puesto a punto el contrato para los Moros y Cristianos, la ciudad hubiera estrenado un sistema, no solo más económico, sino también más "cómodo y eficaz". Avanza que su grupo "está estudiando alternativas" para reducir el imacto de las casi 13 toneladas de plásticos que se generan "solo en recipientes de un solo uso para bebidas".

El Ayuntamiento de Alcoy adjudicó a Fomento de Construcciones y Contratas el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza de calles. El nuevo acuerdo tendrá una vigencia de 4 años a razón de 4 millones de euros anuales. El primer cambio prometía la renovación de todos los contenedores en un plazo máximo de dos meses. Los nuevos contenedores serán de plástico y el depósito para residuos no separados será gris, en lugar del verde actual. El resto serán idénticos para el vidrio, el papel y los envases. En el centro, donde los contenedores serán de quita y pon y solo permanecerán en las calles por la noche, se incorporará un depósito más, el marrón, destinado exclusivamente a residuos orgánicos.