MANTENIMIENTO Compromís denuncia riesgo de caídas en la calle Quico Córcoles Recuerdan que ya advirtieron del deterioro del entorno del edificio polivalente de la Zona Alta, sin que de momento se hayan solventado los desperfectos sábado, 05 de mayo de 2018 Compromís denuncia los problemas que puede acarrear a los viandantes el estado de la calle Quico Córcoles, junto al cauce del río. La concejal nacionalista, Begoña Doménech, alerta de que el deterioro en la barandilla y parte de muro de protección en la calle Quico Córcoles, es tal que de producirse desprendimientos pondrían en peligro a vehículos y peatones. Advierte que la dejadez llega al punto que ni siquiera hay protección provisional para evitar caídas por el talud del río, con una pendiente de 15 metros. La situación se agrava de la noche, según la edil, por la falta de iluminación, el estado del asfalto y la falta de aceras en esta zona. "Si pasa algo ¿quien será el responsable?", se pregunta. Compromís recuerda que hace 5 meses que ya denunció, mediante ruego, el deterioro del entorno del edificio polivalente de la Zona Alta, sin que de momento se hayan solventado los desperfectos.