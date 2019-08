The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Compromís denuncia un nuevo vertedero ilegal En este caso está en el paraje de la Font de la Salut y propone aumentar la limpieza y la vigilancia, sancionar estas conductas incívicas y ampliar los horarios del Ecoparque lunes, 12 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/08/2019) Compromís denuncia la existencia de un nuevo vertedero ilegal en el paraje de Font de la Salut. La formación nacionalista recuerda que ya advirtió de la presencia de lugares no autorizados para verter basura y ha insistido en la falta de interés del gobierno municipal en su eliminación. Elisa Guillem concejal de Compromís lamenta la falta de implicación para solucionar este problema que afecta también a un turismo medioambiental que se propone en la zona. Sus propuestas para solucionar este problema son aumentar la limpieza y vigilancia, sancionar estas conductas incívicas y ampliar los horarios de Ecoparque.