MEDIO AMBIENTE Compromís denuncia una fuga de aguas fecales cerca del Explora Ya hizo esta denuncia hace un año y el agua sigue brotando por el talud ubicado en el Camí Vell de Madrid viernes, 09 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/08/2019) Compromís ha denunciado una fuga de aguas fecales cerca del museo Explora y reclama su inmediata reparación. Compromís recuerda que ya preguntó en julio del año pasado sobre esta fuga de agua en la zona del Camí Vell de Madrid. Transcurrido más de un año, el agua sigue brotando por los muros del talud. El portavoz de la formación nacionalista, Màrius Ivorra, no sabe si se hizo una mala reparación o el tema quedó en el olvido y pide una solución pues se trata de un problema que causa malos olores o la presencia de mosquitos. Además de los problemas de olores y sanitarios, también podría provocar problemas de corrimiento de tierras en el talud.