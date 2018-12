The examples populate this alert with dummy content

DENUNCIA Compromís denuncia una nueva intervención en la calle Filadors solo un año después de su reparación El grupo lamenta que los trabajos de reparación, valorados en 20.000 euros y que comenzaron hace menos de dos años con la unificación de la acera y la calzada, presenten nuevas deficiencias, que han puesto de manifiesto los vecinos lunes, 17 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/12/2018) Compromís denuncia que el Ayuntamiento tenga que intervenir de nuevo en la calle Filadors tan solo un año después de su última reparación. El 16 de febrero de 2017 el Ayuntamiento daba por finalizada la obra de pavimentación de la calle Filadors y Verge del Pilar, bajo del puente del Viaducto. Con una inversión de 20.000 euros, las obras de reparación, que unificaron la acera y la calzada, daban respuesta a las reivindicaciones de los vecinos. Una petición que el grupo de Compromís ya había trasladado y que, justo un año después de la finalización de los trabajos, volvió a denunciar por las deficiencias que presentaba la obra, debido a la aparición de agujeros en el pavimento. El portavoz de los nacionalistas en Alcoy, Màrius Ivorra, asegura que la nueva última solución del Gobierno municipal fue un asfaltado que ha ocasionado la obstrucción del alcantarillado. Ivorra exige responsabilidades a las empresas que han participado en los trabajos ya que, insiste, será la tercera vez que el Ayuntamiento tenga que intervenir en la misma obra en menos de dos años.