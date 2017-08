The examples populate this alert with dummy content

NUEVO CONTRATO Compromís denuncia la valoración externa de las ofertas para gestionar la recogida de basura El partido progresista considera que el partido socialista ha faltado a su palabra de transparencia y participación al no informar a la oposición del nuevo contrato lunes, 28 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/08/2017) Compromís Alcoi denuncia que el Gobierno deja en manos de una empresa externa la valoración de las ofertas al nuevo contrato de recogida de residuos. Los progresistas critican que el partido socialista ha faltado a su palabra de transparencia y participación al no informar a la oposición. Màrius Ivorra, concejal de Compromís, asegura que "en la próxima sesión de Comisiones Informativas preguntaremos al gobierno socialista para que nos informen con qué empresa se ha contrarado, por qué motivos, por qué importe, qué procedimiento se ha utilizado y de qué partida presupuestaria saldrá el dinero". Será una empresa externa la que valore y realice resúmenes de la documentación aportada por las empresas que optan a alzarse con el contrato del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de la ciudad. Compromís considera que "tenemos técnicos municipales suficientemente preparados e independientes para valorar la documentación". Ivorra añade que "si la excusa es que estamos de vacaciones y no habían suficientes técnicos para valorar la documentación o que hay mucha documentación y no pueden revisarla en el período estipulado en el Ruego de condiciones, todas las excusas ponen de manifiesto la falta de organización y planificación con un tema tan importante y de tanta trascendencia para los alcoyanos". Para Compromís, "esta contratación de última hora puede hacer levantar dudas y sospechas de la valoración final de la documentación".