escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/07/2017)

La Conselleria d’Educació ha fet pública la llista de centres educatius privats concertats o de titularitat de les corporacions locals als que ha concedit ajudes destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018 corresponents a les etapes d’Educació Primària i Educació Especial. "Una altra vegada estem d’enhorabona a la nostra ciutat, ja que 7 centres es repartiran 101.587,55 euros per a la renovació o la substitució dels llibres de texts utilitzats pels alumnes al pròxim curs. Aquestes ajudes vénen a millorar i implementar la Xarxa Llibres, un dels primers projectes de la conselleria d’educació, posat en marxa al curs passat i que ha suposat una gran ajuda a les famílies, que ara com ara no tenen l'obligació de fer la gran despesa que és el cost dels llibres de text dels seus fills", explica el portaveu de Compromís, Marius Ivorra.

Els centres als quals han concedit les subvencions són, La Presentación amb 18.825 €, Sagrada Família amb 15.296,65 €, Salesians Joan XXIII amb 8.990,25 €, Sant Vicent Ferrer amb 20.200,08 €, Sant Vicent de Paul amb 14.916,50 €, Santa Ana amb 7.997,00 € i José Arnauda amb 15.362,04 €. El regidor i portaveu de Compromís a Alcoi afegeix "novament Alcoi és una de les poblacions de la província més afavorida reben diners del Govern de la Generalitat, sols avançada en este cas per ciutats com Alacant o Elx que ens quadrupliquen en població".

Referent al pròxim curs escolar, Ivorra asenyala que "encara que està sent criticada per certs sectors, la proposta escolar de Conselleria per al curs 2017-2018 até a dos principis bàsics: garantir la qualitat educativa a totes les famílies valencianes i atendre, cas per cas, les necessitats reals d'escolarització de cada municipi. Respecte a la qualitat educativa, l'arranjament 2017- 2018 s'ha elaborat tenint en compte la consolidació de la reducció de ràtio, l'augment de professorat i la consolidació de la recuperació d'unitats educatives, i per descomptat cal desmentir pseudo-teories polítiques en contra de l’educació concertada".