PRESUPUESTO Compromís enmienda el presupuesto municipal con tres propuestas "innegociables" Los nacionalistas piden la inclusión del desarrollo de Rodes Futura, el proyecto comercial de la plaza Gonzalo Cantó y el espacio autogestionable de carácter social y cultural viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2019) Compromís enmienda el presupuesto municipal con tres propuestas "innegociables" para que el Gobierno pueda contar con el voto favorable de los nacionalistas. Los nacionalistas vienen negociando desde finales de verano la inclusión de sus propuestas en el presupuesto 2019 que asciende a 64 millones de euros. El portavoz de Compromís, Marius Ivorra, señala que los 3 aspectos básicos para contar con su apoyo son el parque tecnológico de Rodes, el proyecto comercial de la plaza Gonzalo Cantó y un tercero que denomina espacio autogestionable, de ocio, cultural y social cuya eventual ubicación no ha querido desvelar. "El año pasado, conseguimos incluir parte de nuestro modelo de crecimiento económico, y este año queremos continuar trabajando para aportar empresas que se incorporan a Rodes Futura, además implementar la acción comercial Fundición Experimental Stores que hemos trabajado a lo largo del año pasado. Una apuesta para consolidar y dar visibilidad al comercio local en el ámbito provincial y una tercera propuesta nueva de largo recorrido y muy importante dentro de la estrategia y visión de nuestro modelo de ciudad. Proponemos la creación, adquisición y puesta en marcha de un Espacio Autogestionado- EA. Esta propuesta va ligada a Rodes. En contra del que proponen otros grupos respecto a equipaciones culturales dentro de Rodes, nuestra visión de la ciudad es más completa, no volemos hipotecar los crecimientos ni re Rodes ni de los espacios culturales". A estas propuestas los nacionalistas suman otras no tan prioritarias pero cuya inclusión en los planes municipales solicitarán. Se trata de un estudio de viabilidad de estacionamiento en vertical, incrementar las actividades culturales estivales, campañas de reducción de artículos plásticos, la consolidación del espacio cultural La Capella, dotar el área del rio de actividades de ocio y que el refugio de Santo Tomás sea visitable y viable.