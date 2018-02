The examples populate this alert with dummy content

TRANSPARENCIA Compromís formula nuevas reglas para evitar subvenciones a dedo en la Diputación Plantea limitar las ayudas extraordinarias a emergencias, servicios básicos e infraestructuras supramunicipales, y siempre avalados por técnicos jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/02/2018) Compromís ha iniciado una ronda de contactos para presentar y defender su propuesta de regulación de subvenciones por parte de la Diputación de Alicante. El gran objetivo es evitar las subvenciones a dedo, puestas en cuestión por los juzgados tras la suspensión de una de ellas, la concedida a Busot por valor de 770.000 euros. El nuevo reglamento que los nacionalistas han presentado a UGT y Comisiones Obreras plantea el “cumplimiento de la ley” generalizando las ayudas por concurrencia y limitar las subvenciones extraordinarias a tres supuestos: emergencias, peligro de no prestación de servicios básicos e infraestructuras supramunicipales con convenio. La propuesta establece que sean los técnicos quienes estipulen si una ayuda se ajusta a estos supuestos para, después, someterse a aprobación por parte de una comisión con un representante de cada grupo. El portavoz nacionalista, Gerard Fullana, ha señalado que “durante años nos han hecho ver como normales gestiones profundamente antidemocráticas asentadas en la Diputación por los dos grandes partidos y tenemos que rectificarlo”. Compromís mantendrá nuevas reuniones con otras entidades para buscar un consenso que haga posible el cambio en la forma de distribución de ayudas a municipios. Con esta acción, los nacionalistas completan la denuncia contra la discrecionalidad en el reparto de las subvenciones. Fullana ha destacado el impacto de esta campaña de denuncia, que se ha saldado, además, con la decisión de un juzgado de Alicante de paralizar una ayuda a Busot, municipio gobernado por el vicepresidente de la Diputación, Alejandro Morant.