POLÉMICA Compromís insiste en aclarar la cesión de maquinaria de limpieza a Cocentaina Según los nacionalistas en el informe emitido por la empresa concesionaria del servicio, FCC, no aclara ni qué personal han cedido ni qué horas han realizado - En comisión de gobierno se les ha informado que no se enviará ningún cargo por el servicio a Cocentaina martes, 10 de septiembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (10/09/2019) La cesión de la maquinaria de limpieza y trabajadores del servicio de recogida del Ayuntamiento de Alcoy al de Cocentaina para las fiestas de Moros y Cristianos continúa llevando polémica de la mano de Compromis. Los nacionalistas aseguran que el pliego de condiciones tiene cláusulas contradictorias, ya que en unas se establece exclusividad para Alcoy, mientras el gobierno alega un punto que permite compartir el servicio. Respecto al informe emitido por la empresa concesionaria del servicio, FCC, los nacionalistas afirman que no aparece ni qué personal han cedido ni qué horas han realizado. Piden explicaciones del pago del Ayuntamiento de Cocentaina a los trabajadores de Alcoy. Ivorra recuerda que en comisión de gobierno se les ha informado no se enviará ningún cargo por el servicio a Cocentaina.