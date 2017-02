The examples populate this alert with dummy content

CORRUPCIÓN Compromís lleva a la Fiscalía un fraude de 3,2 en contratos de la Diputación El Patronato de Turismo fraccionó y amañó contratos de Fitur para adjudicarlos a empresas afines al PP, según los nacionalistas jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/02/2017) Compromís ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un presunto fraude de 3,2 millones en el Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante. Los nacionalistas han acreditado 70 facturas y expedientes de contratación en los que aprecia indicios de fraude en la adjudicación de contratos de Fitur entre 2004 y 2009 por parte del patronato. Se trata, sostienen, del particular 'caso Gürtel' del Gobierno provincial. Según Compromís, la Diputación fraccionaba contratos para no rebasar el importe máximo que obliga a convocar concurso, amañaba contratos con ofertas de empresas afines o adjudicaba en base a criterios no objetivos. El diputado Gerard Fullana recalca que en aquella época, en la que José Joaquín Ripoll dirigía la Diputación, el actual presidente, César Sánchez, ya estaba en primera línea política. "No pueden decir que no sabían nada", afirma. El actual diputado de Turismo, Eduardo Dolón, lamenta que Compromís no pusiese estos datos a disposición de la comisión de investigación. Compromís calcula que el fraude, similar en la forma al caso Gürtel, supera los 3 millones de euros. Las empresas que se beneficiaban de estas presuntas irregularidades están siendo investigadas por prácticas similares con el Ayuntamiento de Orihuela, también gobernado por el Partido Popular.