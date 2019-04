Compromís de Muro presenta a Vicent Molina com a candidat

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/04/2019)

Compromís de Muro ha presentat al seu candidat a l’alcaldia, Vicent Molina, i ho ha fet en un acte en el que ha donat a conèixer tota la llista.

En el número 2 està l’actual alcaldessa Jacquelin Cerdá, en el 3 Joan Elies Pascual, Carol Ivánez és la número 4 i Elicerio Pérez el cinc.

L’acte ha comptat amb la presència del, Rafa Climent, número 2 de la candidatura de Compromís a les Corts per Alacant qui s’ha referit així a l’alcaldable nacionalista de Muro com una persona amb experiència i amb la que ha treballat 12 anys en l'Ajuntament i'útlim any com assessor en la conselleria d'Economia.

Molina va avançar com vol que siga el seu nou projecte municipal, un projecte de continuïtat i al temps de futur, dins d'un treball d'equip consensuat. El candidat a l’alcaldia posa l’accent en aspectes com escoltar els ciutadans per a resoldre els seus problemes. A més ha explicat que la seua decisió ha sigut molt meditada i destaca el treball de l’actual equip de govern de Compromís tot i estar en minoria.

La llista al complet és:

1.Vicent Molina Perona

2. Jacquelín Cerdà García

3. Joan Elies Pascual Belda

4. Carolina Ivañez López

5. Elicerio Luis Pérez Ferrándiz

6. Desamparados Torregrosa

7. Sergi Silvestre Pérez

8. Hindu Mohamed Ali

9. Alex Llopis Pérez

10. María José Collado Garcia

11. Jaume Gómez Garrido

12. Laura Calbo Barrientos

13. Francisco Javier Torregrosa Murcia

14. Esperanza Jiménez Villora

15. Víctor Manuel Gallego Castillo

16. Silvia Vilaplana Camps

17. Carlos Albero Gisbert

18. Maria Consuelo Climent García

19. Noelia Camps García