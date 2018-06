The examples populate this alert with dummy content

POLITICA Compromís pide que se retiren las placas con el nombre de Zaplana La edil Anna Climent considera que la acción tiene un competente simbólico y fundamental para la regeneración democrática jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/06/2018) Los nacionalistas quieren borrar toda huella de la presencia de políticos condenados en la ciudad. La concejal de Compromís, Anna Climent, se refiere de manera expresa al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, involucrado en un proceso judicial por corrupción. Su nombre figura en placas e inscripciones de edificios públicos, inaugurados en su mandato, como es el caso de la Llotja de Sant Jordi. La retirada de esta placa, que solicita Anna Climent, "tiene un competente simbólico y fundamental para la regeneración democrática". Compromís instará al Gobierno a la elaboración de un listado de placas en las que aparezcan políticos investigados por corrupción y de esta manera "agilizar su retirada en el momento que sean condenados".