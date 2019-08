The examples populate this alert with dummy content

IMPUESTOS Compromís pide retirar la exención del IBI de los edificios religiosos El partido nacionalista no considera justo que inmuebles pertenecientes a confesiones religiosas con una actividad económica con beneficios estén exentos de pagar este impuesto miércoles, 28 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/08/2019) Compromís pide al Ayuntamiento que se revise la exención del IBI de los inmuebles pertenecientes a confesiones religiosas. Elisa Guillem, concejal de Compromís que presentará esta propuesta en el pleno de septiembre, explica los pasos a seguir: primero realizar un censo y después estudiar la eliminación de estas exenciones a partir de 2020. El partido nacionalista no considera justo que inmuebles donde se genera una actividad económica con beneficios estén exentos de unos impuestos que sí han de pagar el resto de empresas, algunas de ellas con la misma actividad económica. Compromís recuerda que ayuntamientos como el de Valencia ya lo están haciendo y que el IBI que se paga en Alcoy es de los más altos de la Comunidad Valenciana.