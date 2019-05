The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Compromís pone fin a la campaña con un toque europeísta Ha contado con la presencia del eurodiputado valenciano Jordi Sebastià en un acto que ha tenido lugar en el Centre Cultural Mario Silvestre jueves, 23 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Compromís Alcoi ha puesto fin a la campaña electoral municipal con un acto con un claro signo europeísta y es que ha contado con la presencia del eurodiputado valenciano Jordi Sebastià. Sebastià ha explicado la importancia de las decisiones que se toman en Europa pues afecta directamente a Alcoy y a toda la Comunidad Valenciana como en el caso de la reindustrialización o del corredor mediterráneo. En una parte final de preguntas se han hablado también de otros temas como las pensiones, la xylella fastidiosa o la lengua. El alcaldable de Compromís, Màrius Ivorra, ha destacado la presencia del eurodiputado valenciano en Alcoy, recién llegado desde Sevilla y después de estar el día anterior en un debate en Televisión Española, así como la intensidad de la campaña.